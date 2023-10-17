Санду призвала инвесторов вкладывать в транспортную сеть Молдавии ради Украины

Президент Молдавии напомнила, что протяженность молдавско-украинской границы составляет 1200 км

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала западных инвесторов помочь правительству в развитии транспортной инфраструктуры для наращивания перевозок через молдавско-украинскую границу.

"Наши автомобильные и железные дороги, порт и аэропорт являются ключом к экономической устойчивости Украины. <...> Мы будем развивать инфраструктуру, чтобы сделать грузоперевозки быстрее, безопаснее и эффективнее. Так что приходите и инвестируйте в Молдавию. Помогая нам, вы помогаете также Украине", - сказала Санду на заседании платформы финансовой поддержки Молдавии.

Она напомнила, что протяженность молдавско-украинской границы составляет 1200 км. "Через нашу страну проходят "коридоры солидарности", которые позволяют экспортировать украинское зерно на внешние рынки, а также поставлять на Украину столь необходимый импорт", - уточнила она.

В заседании принимают участие дипломаты примерно 30 стран. Платформа поддержки Молдавии была создана в апреле 2022 года на международной конференции по предложению руководства Франции, Германии и Румынии. В рамках платформы девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу предоставить финансовую помощь в виде кредитов и грантов.