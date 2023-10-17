Предприятия Петербурга получили льготные займы на 3,3 млрд рублей в 2023 году

В 2024 году Фонд развития промышленности города планируется докапитализировать на 4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Петербурга выдал льготные займы городским предприятиям на сумму 3,3 млрд рублей. По данным на 17 октября, фонд перевыполнил годовой план по выдаче кредитов на 10%, сообщили во вторник в пресс-службе ФРП.

"В 2023 году 19 предприятий Санкт-Петербурга получили по 20 льготным займам 3 302 383, 75 тыс. рублей. Работа по подготовке к выдаче новых займов продолжается. На текущую дату Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил выделение займов на общую сумму 10 122 951 824 рублей", - говорится в сообщении.

Общая капитализация Фонда составляет 7, 183 млрд рублей.

Как сообщалось в ТАСС, в 2024 году Фонд развития промышленности Петербурга планируется докапитализировать на 4 млрд рублей.