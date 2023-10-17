Правкомиссия по развитию ДФО одобрила новые проекты на острове Русский

Две компании планируют построить многофункциональные комплексы с отелями и административной частью

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрила проекты строительства двух инвестпроектов в границах ТОР "Приморье" на территории острова Русский - это многофункциональный административно-деловой комплекс, а также многофункциональный комплекс с апарт-отелем и инфраструктурой для продвижения разработок в сфере высоких технологий. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам заседания президиума правкомиссии.

"Все предложения были поддержаны, <…> нам остров Русский надо развивать, есть два основных фактора, которые мы должны учитывать. Во-первых, работы должны идти в рамках общего развития острова, то есть науки, инноваций, обучения. До запуска всех инвестиционных проектов мы обсуждали развитие острова Русский в присутствии президента РФ Владимира Владимировича Путина, нам была дана установка развивать территорию острова именно в научном, образовательном направлении. И второе - эти проекты должны помогать развивать остров в целом", - сказал Трутнев.

Две компании - "Интеррос" и "Финвижн холдингс" - планируют построить многофункциональные комплексы с отелями и с административной частью.

За 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в специальный административный режим (САР) на Русском, достигло 20, а общий объем их активов превысил 2,7 трлн рублей. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал Русский трендом и гаванью для крупного российского бизнеса, чтобы переводить свои активы из других стран.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики ранее сообщала, что участниками САР на Русском в 2024 году могут стать 100 компаний.

САР - это территории, на которых действует правовой режим специального административного района. Режим САР функционирует не только на острове Русский, но и на острове Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года. Цель таких районов - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций.