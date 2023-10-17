IEK Group планирует модернизировать завод "Контактор" в Ульяновске

Глава региона Алексей Русских отметил, что новый собственник также намерен увеличить число рабочих мест на предприятии

УЛЬЯНОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Российская электротехническая группа IEK Group намерена модернизировать завод "Контактор" в Ульяновске, активы которого она выкупила у французской компании Legrand. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию области.

"На время поиска нового инвестора удалось сохранить коллектив и продолжить выпуск продукции. Группа IEK имеет планы по серьезной модернизации производственных мощностей", - отметил Русских.

Глава региона добавил, что новый собственник также намерен увеличить число рабочих мест на предприятии. "Сейчас на "Контакторе" трудятся порядка 500 жителей региона", - уточнил губернатор.

По словам генерального директора IEK Group Андрея Забелина, которые приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона, IEK Group и бывшие российские подразделения Legrand дополняют друг друга в технологиях и продуктовых решениях. "Сделка обеспечит эффект синергии. <…> На протяжении многих лет мы инвестируем до 50% прибыли в модернизацию своих предприятий. Приобретение российских активов Legrand даст импульс масштабной программе локализации продукции и дополнительным инвестициям в производство", - процитировали Забелина в пресс-службе.

Правительственная комиссия установила для бывших предприятий Legrand ключевые показатели на ближайшие три года. Суммарная выручка трех производственных площадок в 2025 году должна составить порядка 8,5 млрд рублей. Инвестиции IEK Group в развитие производства на данных предприятиях за три года достигнут 1 млрд рублей.

Ранее IEK Group приобрела активы Legrand в РФ. Новый собственник получил три производственных площадки и более 20 представительств компании в российских городах. Все три площадки расположены в Ульяновской области: завод АО "Контактор", филиал ООО "Легран Ульяновский" и производственные линии в поселке Чуфарово Вешкаймского района.