ДФО получит более 29 млрд рублей в 2024 году по линии единой субсидии

Субсидии направят на продолжение программы "1000 дворов", реконструкцию социальных и инженерных объектов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дальневосточные регионы получат в 2024 году 29,3 млрд рублей по линии единой президентской дальневосточной субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда ДФО.

"Всего в 2024 году по линии президентской дальневосточной субсидии регионы ДФО получат 29,3 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Часть субсидии в будущем году будет направлена на продолжение программы "1000 дворов". Как сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вместо 1 тыс. дворов уже было благоустроено 1 245 дворовых территорий, программа пользуется у людей популярностью, поэтому она будет продолжена. В 2024 году планируется благоустроить еще 120 дворов. Также деньги пойдут на реконструкцию социальных и инженерных объектов регионов.

В рамках единой президентской субсидии в ДФО уже построены или отремонтированы порядка 1,6 тыс. объектов, в том числе 67 больниц, 153 школы, 30 детских садов, 43 объекта культуры и досуга, 63 спортивных объекта. Закупается новое оборудование для социальных объектов.

В этом году дальневосточным регионам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста по линии субсидии предусмотрены средства в размере 27,8 млрд рублей.