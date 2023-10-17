Livan начнет продажу еще двух моделей в России

Это кроссовер X6PRO и седан S6PRO

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Livan (маркой владеют Geely и Lifan) планирует начать в России продажи кроссовера X6PRO и седана S6PRO. Начало продаж намечено на ноябрь этого года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с презентации автомобилей.

В июне компания начала продажи автомобилей на российском рынке, премьерной моделью стал X3PRO стоимостью от 1,7 млн рублей.

Стоимость нового кроссовера сегмента С - X6PRO составит от 2,5 млн рублей. На российском рынке автомобиль будет доступен с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и 7-ступенчатой трансмиссией. Планируется, что на нашем рынке X6PRO будет доступен в трех цветах (синий, белый, серый и вскоре в компании обещают привезти в РФ зеленые автомобили). Автомобили будут доступны в трех комплектациях: Luxury, Premium, Flagship.

Что касается седана S6PRO, то он также будет доступен в трех комплектациях, стоимость автомобиля составит от 2,4 млн рублей. В компании отметили, что автомобиль будет также оснащаться бензиновым двигателем 1,5 литра с 7-ступенчатой коробкой передач.

В новость была внесена правка (18:21 мск) - передается с уточнением в лиде, правильно - планирует начать в России продажи, добавлен срок начала продаж.