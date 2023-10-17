Росатом и "Газпром" заявили о заинтересованности в новых проектах в Африке

Начальник департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что в ближайшие десятилетия спрос на энергию в Африке будет расти быстрее, чем в других частях мира

КЕЙПТАУН, 17 октября. /ТАСС/. Крупнейшие российские компании "Росатом" и "Газпром" заинтересованы в работе в Африке и готовы реализовать проекты, способствующие развитию энергетической системы континента. Об этом заявили участники сессии "Обеспечение энергетического будущего Африки", проведенной совместно Росатомом и "Газпромом" на проходящей в Кейптауне Африканской энергетической неделе.

"Проекты, которые способны реализовать в странах Африки Росатом и "Газпром", преобразят континент, - заявил первый заместитель генерального директора Росатома, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров. - Обе российские компании имеют все необходимые знания, оборудование и желание для того, чтобы помочь Африке преодолеть энергетическую бедность". Комаров отметил, что проверенное десятилетиями сотрудничество Москвы с Африкой обеспечит эффективную работу на континенте двух российских компаний.

В свою очередь начальник департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что в ближайшие десятилетия спрос на энергию в Африке будет расти быстрее, чем в других частях мира. "При этом энергетический переход в Африке должен иметь свои особенности, которые учитывают ресурсы континента и запросы населения, - отметил он. - "Газпром", используя природный газ, способен дать ответ на ряд наиболее острых проблемы современной Африки, включая длительные отключения электричества и загрязнение воздуха мегаполисов. Хандога заявил, что технологии "Газпрома" и Росатома, знания специалистов этих российских компаний в высшей мере востребованы в современной Африке.

Выступивший на сессии заместитель директора блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев заметил, что в Африке сейчас идет реализация ряда российских проектов в области энергетики. "Самый крупный проект Росатома сейчас реализуется в Египте, где идет строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа", - отметил он. - Эта АЭС будет удовлетворять до 30% от общей потребности Египта в электроэнергии".