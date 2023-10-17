Новосибирск первым за Уралом присоединился к бета-тестированию российской ОС "Аврора"

К программе также планируют присоединиться Екатеринбург и Барнаул

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Новосибирск присоединился к программе бета-тестирования первой российской операционной системы "Аврора". Об этом рассказала журналистам руководитель бета-программы ОС Татьяна Казнова.

"Сегодня мы открываем бета-программу в новом регионе - это Новосибирск. Мы получили огромное количество заявок в Новосибирске от разработчиков, от рядовых пользователей, от тестировщиков. <...> На данный момент бета-программа запущена в Москве, Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Иннополисе [и в Туле]", - сказала Казнова.

Программа была запущена в сентябре 2021 года. В текущий и следующий годы планируется масштабирование. В ближайшее время к программе присоединятся Екатеринбург и Барнаул. Участники программы будут использовать отечественные смартфоны с "Авророй" раз в несколько дней.

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. По словам Казновой, сегодня "Аврора" предназначена для корпоративного использования, а также для чиновников и госслужащих.

ОС "Аврора" может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.