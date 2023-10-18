Кабмин обсудит программу долгосрочных сбережений граждан и поддержку технологий

Также будет рассмотрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Омана об устранении двойного налогообложения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду очередное заседание. В его повестке, в том числе, вопросы, связанные с развитием инвестиций внутри страны.

В частности, кабмин обсудит законопроект, призванный сформировать благоприятные условия для долгосрочных сбережений граждан, а также обеспечить приток средств на финансовый рынок. Принять соответствующие меры ранее поручал президент России Владимир Путин.

Он обращал внимание, что экономике страны важны "длинные деньги" для финансирования масштабных комплексных проектов. Чтобы привлечь дополнительные средства, с 1 января 2024 года начнет действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. Сами россияне благодаря инвестициям в крупные проекты смогут сформировать "подушку безопасности" или получать дополнительный доход в будущем. Вложения до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством.

Отдельный блок тем на заседании касается поддержки отечественных технологий. Так, правительство поднимет вопрос о предоставлении субсидий российским компаниям на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках инновационных проектов. Как отметили в кабмине, это решение должно помочь в разработке и выводе на рынок разнообразной импортозамещающей продукции.

Еще один профильный пункт связан с полномочиями Минэкономразвития. Ведомство планируется наделить дополнительными функциями для развития малых технологических компаний в стране.

Соглашение с Оманом и другие темы

Помимо этого будет рассмотрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Омана об устранении двойного налогообложения. Сам документ был подписан в июне этого года в Маскате. Он, в частности, предусматривает ставку налога на доходы по дивидендам 10% при условии владения 20% капитала компании в течение года, в остальных случаях ставка составит 15%. Соглашение освобождает дивиденды и проценты от налогообложения, если они выплачиваются правительству, Центробанку или пенсионным фондам одной из стран.

На заседание вынесены и другие темы. В частности, будут обсуждаться поправки в законодательство, касающиеся работ по снижению риска ЧС, будут обновлены полномочия Росприроднадзора.