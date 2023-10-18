Си Цзиньпин анонсировал дофинансирование Фонда Шелкового пути на $11 млрд

Форум "Один пояс - один путь" в Пекине

Cредства пойдут на поддержку совместного строительства проектов инициативы "Один пояс - один путь", уточнил председатель КНР

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Капитал Фонда Шелкового пути будет дофинансирован на 80 млрд юаней (около $10,9 млрд по текущему курсу). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") в Пекине.

"Фонд Шелкового пути увеличит капитал на 80 млрд юаней", - сказал он.

Как он отметил, средства пойдут на поддержку совместного строительства проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Фонд шелкового пути был создан 29 декабря 2014 года. Он оказывает поддержку инфраструктурным проектам и содействует упрощению торгового сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Общий капитал фонда включает около $40 млрд и 100 млрд юаней (около $13,6 млрд долларов).