Казахстан предложил Китаю создать партнерскую сеть стратегических портов и хабов

Форум "Один пояс - один путь" в Пекине

Это необходимо для более эффективной координации двусторонних усилий, подчеркнул казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана предлагают Китаю выстроить партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагается создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", - сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан также заинтересован в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. "Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", - подчеркнул президент Казахстана.