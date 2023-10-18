18 октября, 03:38,
обновлено 18 октября, 04:07
Форум "Один пояс - один путь" в Пекине

Казахстан предложил Китаю создать партнерскую сеть стратегических портов и хабов

Это необходимо для более эффективной координации двусторонних усилий, подчеркнул казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана предлагают Китаю выстроить партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагается создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", - сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан также заинтересован в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. "Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", - подчеркнул президент Казахстана. 

Теги:
КазахстанКитайФорум "Один пояс - один путь" в ПекинеТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация