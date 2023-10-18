Sokolov за девять месяцев увеличил оборот на 53%

По информации компании, показатель достиг 33,2 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ювелирный холдинг Sokolov в январе - сентябре 2023 года увеличил оборот на 53% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 33,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Оборот ювелирного холдинга Sokolov в январе - сентябре 2023 года увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 33,2 млрд рублей", - отмечается в релизе. В структуре выручки 69% пришлось на украшения из золота (22,9 млрд рублей, рост на 66%). Продажи украшений из серебра увеличились на 24% - до 8,5 млрд рублей.

Рост оптовых продаж (на 79%) компании в основном связан с развитием партнерства по модели франчайзи. Так, в январе - сентябре Sokolov открыл 42 франшизы в России и странах СНГ, доведя число франшиз до 132. В целом оптовый канал объединяет более 4,5 тыс. партнеров и франчайзи, на долю этого канала продаж, включая экспорт и франшизы, в портфеле компании приходится 30% (9,9 млрд рублей).

В свою очередь, объем розничных онлайн- и офлайн-продаж по итогам девяти месяцев составил 23 млрд рублей (рост на 45%). С начала 2023 года холдинг открыл 116 собственных магазинов в России. Компания также сообщает, что производство в январе - сентябре выросло на 31% и достигло по весу драгметаллов 29 тонн. Доля золотых изделий в общем объеме производства составила 18%.

"С учетом приближающегося высокого сезона мы ориентируемся на совокупную по холдингу выручку около 50 млрд рублей по итогам года и рост более 60% с сохранением высокой эффективности продаж. Объемы рынка, по нашим прогнозам, увеличатся на 12% до 330-340 млрд рублей в основном за счет роста биржевых цен на золото, а также позитивной динамикой спроса", - сказал СЕО холдинга Sokolov Николай Поляков, слова которого приводятся в сообщении.

Sokolov - вертикально интегрированный ювелирный холдинг, объединяет ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Розничная сеть магазинов Sokolov по итогам девяти месяцев 2023 года насчитывала 578 торговых точек (с учетом объектов по франшизе).