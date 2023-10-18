В Приангарье муниципалитетам увеличили отчисления из бюджета по УСН

Принятие законопроекта позволит увеличить доходы местных бюджетов на 2,2 млрд рублей в 2024 году

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Законопроект об увеличении из консолидированного бюджета региона отчислений от упрощенной системы налогообложения (УСН) муниципалитетам с 30% до 50-75%, инициированный губернатором Игорем Кобзевым, приняли в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Соответствующие изменения в областной закон "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты" рассмотрели 18 октября на сессии законодательного собрания. Согласно документу предполагается увеличение отчислений от упрощенной системы налогообложения муниципалитетам до 50-75%. Депутаты одобрили инициативу губернатора Игоря Кобзева во втором, окончательном чтении", - говорится в сообщении.

Законопроектом предложено установить норматив отчислений от УСН в бюджеты городских округов в размере 50% от объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего городского округа в консолидированный бюджет Иркутской области. Для бюджетов муниципальных округов единые нормативы отчислений от УСН предложено установить в размере 75%.

"Перераспределение отчислений в пользу местных бюджетов необходимо для увеличения их доходов и будет способствовать дальнейшей работе муниципалитетов по развитию собственной доходной базы", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит увеличить доходы местных бюджетов на 2,2 млрд рублей в 2024 году.