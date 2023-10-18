Минкоммерции КНР потребовало от США создать справедливую среду для всех стран

Согласно заявлению ведомства, Вашингтон "серьезно нарушает правила рынка и международный торгово-экономический порядок"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайские власти требуют от США создать справедливую деловую среду для всех стран, включая КНР. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая, комментируя санкции и ограничения Вашингтона в области поставок полупроводников.

"Соединенные Штаты должны в кратчайшие сроки отменить ограничения на экспорт полупроводников в КНР, создать справедливую, законную и предсказуемую деловую среду для всех стран, включая Китай", - говорится в распространенном заявлении.

В нем подчеркивается, что Пекин "примет все необходимые меры, будет твердо отстаивать свои права и законные интересы". Как уточнило Минкоммерции, США должны стремиться к сотрудничеству с другими государствами, содействовать формированию "высокоэффективных, открытых, толерантных и взаимовыгодных глобальных цепочек поставок".

В заявлении отмечается, что Вашингтон "серьезно нарушает правила рынка и международный торгово-экономический порядок".

17 октября Министерство торговли США объявило о внесении в черный список 13 китайских компаний и расширении экспортных ограничений на продажу полупроводников в КНР. Указанные предприятия, как утверждается, якобы "действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".