В Раде назвали Польшу главным торговым партнером Украины в ЕС

По словам главы парламентского комитета Даниила Гетманцева, Киев готов "развивать взаимовыгодные торговые отношения с новой коалицией и правительством" страны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Польша остается для Украины самым большим партнером в Евросоюзе по объемам внешнеторгового оборота, Киев готов развивать отношения в этой сфере с новым польским правительством, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По его данным, Польша на первом месте среди стран, в которые Украина экспортирует свои товары. За Польшей следуют Румыния, Турция, Китай и Германия. По объемам импорта на Украину Варшава уступает лишь Китаю. "По объему внешнеторгового оборота Польша остается нашим крупнейшим торговым партнером в ЕС и вторым в мире после Китая <...>. На Польшу и Румынию приходится четверть всего украинского экспорта. Основные позиции нашего экспорта: железная руда, черные металлы и изделия из них, подсолнечное и соевое масло, зерновые, жмых", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Глава парламентского комитета уверяет, что двусторонняя торговля выгодна для Варшавы. "Украина готова развивать взаимовыгодные торговые отношения с новой коалицией и правительством Польши, которое будет сформировано по результатам выборов", - добавил он.

Ранее вопрос экспорта зерна серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обменивались обвинениями. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы. В Киеве также называли призывы польских властей ограничить экспорт украинской сельхозпродукции популизмом накануне парламентских выборов в Польше.