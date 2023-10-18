18 октября, 08:02,
обновлено 18 октября, 08:19

Силуанов заявил, что доля расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 90%

По словам министра финансов, "это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную роль занимает"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

"Уже 90%. Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную роль занимает здесь", - сказал Силуанов.

В сентябре министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что Россия в равной степени развивает товарооборот в национальных валютах и с другими государствами, юань при этом также используется для торговли с третьими странами.

Доля торговли в национальных валютах между Россией, Китаем, Индией и Ираном увеличивается, процесс ухода от доллара будет продолжаться, заявлял ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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