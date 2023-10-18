Новак сообщил, что Россия обсуждает со странами АТР сотрудничество в энергетике

Вице-премьер РФ заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие 10 лет экономика будет расти более высокими темпами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) обсуждают сотрудничество по энергетическим проектам на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, сообщил "Известиям" вице-премьер России Александр Новак.

"Сейчас очень важно продолжить тот вектор, который Россия реализовывала на протяжении последних 10-15 лет по развитию взаимоотношений с нашими странами АТР. И в рамках тех переговоров, которые сегодня проходят, обязательно обсуждаем вопросы развития сотрудничества в энергетической области", - отметил он.

По его словам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие 10 лет экономика будет расти более высокими темпами, чем в среднем по миру, в связи с чем в странах этого региона вырастет уровень потребления энергоресурсов.

Ранее Новак отмечал, что стороны на форуме будут обсуждать привлечение частных или госинвестиций в текущие и будущие проекты.

Третий форум "Пояса и пути" проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.