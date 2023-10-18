Чистая прибыль "Уралкалия" за 9 месяцев упала почти в 54 раза

Она составила 2,52 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Уралкалия" по итогам января - сентября 2023 года по российским стандартам бухучета (РСБУ) составила 2,52 млрд рублей по сравнению с 135,96 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Таким образом, чистая прибыль снизилась более чем в 50 раз.

Выручка компании по РСБУ уменьшилась на 21%, до 177,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 6,5 млрд рублей против с 171,2 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль равнялась 129,6 млрд рублей (184,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года).

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Компанию контролирует БХК "Уралхим", 48% в которой принадлежит Дмитрию Мазепину.