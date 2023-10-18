В Молдавии в пять раз увеличили расходы на содержание кабмина

Экс-премьер Ион Кику заявил, что "назначение случайных людей на теплые места во власти не может обернуться ничем, кроме как воровством и компрометацией государства"

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Ион Кику заявил, что правительство, сформированное правящей Партией действия и солидарности, за последних два года в пять раз увеличило расходы государственного бюджета на свое содержание.

"Затраты госбюджета на содержание 14 министров правительства Молдовы и персональных кабинетов каждого из них в составе пяти консультантов увеличились в 5,7 раза по сравнению с 2020 годом", - сказал Кику в эфире молдавского телеканала "Эксклюзив ТВ".

Бывший глава кабинета посоветовал врачам, учителям и другим работникам бюджетной сферы, а также пенсионерам, не ждать повышений зарплаты и пенсий. По его словам, "назначение случайных людей на теплые места во власти, в том числе специально созданные под некоторых, как, например, центр противодействия дезинформации, не может обернуться ничем, кроме как воровством и компрометацией государства".

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки президента республики Майи Санду и правительства, проведения досрочных выборов в парламент. Оппозиция возлагает на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо, а инфляция впервые за двадцать лет достигла 30%. Санду обвинила организаторов протестов в подготовке госпереворота. В стране было приостановлено вещание шести оппозиционных телеканалов и создан центр информационного противодействия "Патриот". Его работа, как заявила Санду, направлена против России, которая якобы причастна к информационным атакам, а также против "изменников родины", блокирующих проевропейский курс Молдавии.