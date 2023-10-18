18 октября, 09:00,
обновлено 18 октября, 09:11

"Северсталь" построит комплекс по производству окатышей в Череповце за 97 млрд рублей

Запуск комплекса запланирован на 2026 год, сообщили в компании

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Северсталь" построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) мощностью 10 млн тонн окатышей в год, стоимость проекта составляет порядка 97 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Северсталь" построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали"). <...> Комплекс мощностью 10 млн тонн железорудных окатышей в год и стоимостью порядка 97 млрд рублей реализуется с соблюдением экологических норм и с применением наилучших доступных технологий", - сообщили в компании.

Запуск комплекса запланирован на 2026 год. 

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