"Северсталь" построит комплекс по производству окатышей в Череповце за 97 млрд рублей

Запуск комплекса запланирован на 2026 год, сообщили в компании

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Северсталь" построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) мощностью 10 млн тонн окатышей в год, стоимость проекта составляет порядка 97 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Северсталь" построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали"). <...> Комплекс мощностью 10 млн тонн железорудных окатышей в год и стоимостью порядка 97 млрд рублей реализуется с соблюдением экологических норм и с применением наилучших доступных технологий", - сообщили в компании.

Запуск комплекса запланирован на 2026 год.