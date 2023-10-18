В РЭА сообщили о росте числа авто на газомоторном топливе в 3,5 раза за семь лет

С 2015 года оно достигло 300 тыс.

БАНГКОК, 18 октября. /ТАСС/. Число автомобилей в России, работающих на природном газе, с 2015 года увеличилось более чем в 3,5 раза и достигло 300 тыс. Об этом заявил генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин в ходе проходящей в Бангкоке Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

"В России расширяется использование природного газа, который является наиболее экологически чистым среди углеродных ресурсов. Использование природного газа способствует сокращению эмиссии парниковых газов. Для обеспечения страны недорогим и экологичным источником энергии реализуется масштабная программа социальной газификации. К началу 2023 года уровень газификации в России составлял чуть более 73%, что значительно выше, чем в таких европейских странах, как Германия, Франция, Испания. За период 2015-2022 гг. в РФ численность автотранспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, увеличилась более чем в 3,5 раза и достигла почти 300 тыс. единиц. Число стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры возросло в 3 раза и составило около тысячи", - сказал он.

Кулапин отметил, что "Россия вносит существенный вклад в достижение цели №7 устойчивого развития, среди задач которой обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к недорогому, надежному и современному энергоснабжению". "Россия в своей политике всегда придерживается принципа всеобщего доступа к недорогим и надежным энергоресурсам, которые способны обеспечить социально-экономическое развитие, а также укрепление мировой энергобезопасности. Эти положения зафиксированы в наших стратегических документах", - добавил он.

В рамках Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке состоялся круглый стол под названием "Партнерство в продвижении устойчивой энергетики: регионы России и бизнес (ЦУР 7)" с участием представителей российских государственных ведомств и компаний.