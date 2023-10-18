18 октября, 13:16

Эксперт: Индия к 2027 году станет третьей по величине экономикой мира

К 2030 году ВВП страны составит $7 трлн, заявил директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. Индия через четыре года станет третьей по величине экономикой мира, а к 2030 году ее ВВП увеличится вдвое и составит $7 трлн. С таким прогнозом выступил директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан.

"По мнению JPMorgan, очень сильные долгосрочные стимулы делают Индию ключевым игроком со структурной точки зрения", - приводит его слова газета Business Standard. Доля промышленного производства в ВВП Индии может вырасти с 17% до почти 25%, а экспорт - увеличиться более чем вдвое, превысив $1 трлн.

"В долгосрочной перспективе мы видим огромные изменения в общей структуре индийской экономики", - добавил Салливан.

Как заявил ранее премьер-министр страны Нарендра Моди, Индия превратилась в крупнейший в мире источник экономического роста и инноваций. Глава правительства подчеркнул, что Индия будет ускорять проведение экономических реформ.

Согласно докладу Международного валютного фонда о перспективах мирового экономического развития, темпы роста ВВП Индии в текущем 2023-2024 финансовом году составят 6,3%. 

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