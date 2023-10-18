Госдума одобрила во II чтении расчет бюджетного правила из цены на нефть в $60 за баррель

Согласно документу, базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2027 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во II чтении поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Документ является бюджетообразующим и был внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Согласно тексту документа, базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2027 года (на уровне валютной инфляции).

Определение базовых нефтегазовых доходов также предполагается из базовой цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5. Базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне среднегодовой - $250 за 1 тыс. куб. м, которая с 2027 года ежегодно индексируется на 2%.

Базовые цены экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 устанавливаются как значения среднегодовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, рассчитанные исходя из фактических (прогнозных) цен на автомобильный бензин Аи-92 класса 5 и дизельное топливо класса 5, умноженных на соотношение базовой и фактической (прогнозной) цен на нефть.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. Как он отмечал, планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, при этом из них 900 млрд рублей направляется в ФНБ.

Поправки ко II чтению

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, к законопроекту одобрены ряд поправок, сформулированных на основании критических замечаний комитета по бюджету. Авторами поправок стали сам Макаров и сенаторы Николай Журавлев и Анатолий Артамонов. По словам Макарова, поправками предлагается исключение права правительства без внесения изменений в закон о бюджете уменьшать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исключение норм о возможности уменьшения в федеральном бюджете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с утвержденными в бюджете на 2023-2025 годы, исключение нормы о предоставлении бюджетного кредита государственному внебюджетному фонду на срок до двух лет, продление на 2024 год действия нормы, разрешающей получение казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всеми регионами, в том числе донорами, и несколько других норм.

Кроме того, была также одобрена поправка, согласно которой регионы, получившие кредиты из федерального бюджета, не вправе размещать средства бюджета субъекта РФ на банковских депозитах на срок, превышающий 1 месяц. Исключения составят бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете, бюджетные кредиты по ставке 3% на срок до 15 лет, предоставляемые в 2023 году (с лимитом до 315 млрд рублей) и некоторые другие виды бюджетных кредитов.

Также из законопроекта предложено исключить норму о том, что доходы от уплаты страховых взносов могут зачисляться в ФНБ, добавил Макаров.