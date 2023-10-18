В Росатоме считают, что ПАТЭС могут закрыть потребность Африки в стабильной электроэнергии

Представители госкорпорации рассказали на форуме African Energy Week в Кейптауне о преимуществах развития атомной генерации в различных форматах, включая АЭС большой мощности, малых модульных реакторов и плавучих атомных электростанций

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Плавучие атомные электростанции (ПАТЭС) могут стать ответом на потребности Африки в стабильной и безопасной электроэнергии. Об этом заявил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров на форуме African Energy Week в Кейптауне (ЮАР).

"Мы с 2019 года эксплуатируем ПАТЭС в России и уверены, что это технологическое решение может стать ответом на потребности Африки в стабильной и безопасной электроэнергии с учетом географической специфики региона: Африка имеет обширную и разнообразную береговую линию, которая простирается вдоль Атлантического и Индийского океанов", - сказал Комаров, выступая на сессии "Энергия будущего Африки: совместные энергетические решения". Как сообщает пресс-служба Росатома, в форуме в Кейптауне приняли участие делегаты от госкорпорации и "Газпрома". Представители Росатома рассказали о преимуществах развития атомной генерации в различных форматах, включая АЭС большой мощности, малых модульных реакторов и плавучих атомных электростанций.

В июне на полях ПМЭФ Росатом и компания "ТСС Групп" подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие по строительству энергофлота для зарубежных рынков на базе атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) с реакторами РИТМ-200М. В качестве целевых рынков партнеры рассматривают страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Ввод энергофлота в эксплуатацию ожидается в период с 2029 по 2036 год. Согласно документу, длина ПЭБ составит 112 м, ширина - около 30 м, осадка - около 6 м, номинальная мощность - не менее 100 МВт. Назначенный срок службы - до 60 лет.