Аргентина договорилась с Китаем о расширении валютного свопа на $6,5 млрд

Президент южноамериканской республики Альберто Фернандес сообщил, что Буэнос-Айрес запрашивал у Пекина $5 млрд

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Китай одобрил Аргентине расширение валютного свопа на $6,5 млрд. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации президента южноамериканской республики Альберто Фернандеса, который принимает участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Президент Альберто Фернандес в среду провел двустороннюю встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, на которой было подтверждено расширение валютного свопа на сумму до 47 млрд юаней, эквивалентных $6,5 млрд, и продолжение совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.

В интервью радиостанции Radio 10 Фернандес сообщил, что Аргентина попросила у Китая $5 млрд. "Но Си Цзиньпин объявил, что в качестве жеста доверия Аргентине будет предоставлено $6,5 млрд. И мы все еще не израсходовали первые $5 млрд, которые нам предоставили", - сказал он.

В конце апреля министр экономики южноамериканской республики Серхио Масса сообщил, что в условиях ограниченных долларовых резервов страна использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах. В июне Аргентина впервые использовала юани для оплаты долга перед Международным валютным фондом.