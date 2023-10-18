Губернатор Приморья предложил компаниям из Китая создать промпредприятия в ТОР

Олег Кожемяко отметил, что в регионе также есть судостроительные и судоремонтные предприятия, которые готовы сотрудничать с китайскими партнерами по направлению строительства и ремонта морских и речных судов

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с компаниями китайской провинции Ляонин предложим им создать в Приморье промышленные предприятия по производству автомобилей, электроники и других товаров в рамках преференционных режимов Территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"Отдельный блок вопросов касался работы промышленного парка в Большом Камне. Губернатор Приморья выступил с предложением к компаниям Ляонина по созданию там высокотехнологичных предприятий для выпуска тракторов, автомобилей, электроники, товаров народного потребления, продукции легкой промышленности, по глубокой переработке древесины, в том числе с использованием преференциальных режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в Приморье также есть судостроительные и судоремонтные предприятия, которые готовы сотрудничать с китайскими партнерами по направлению строительства и ремонта морских и речных судов.

Российская и китайская стороны заключили также меморандум о дальнейшем укреплении побратимских связей между городами Владивосток и Далянь. Несколько соглашений подписали компании Приморского края и провинции Ляонин. Кроме того, были подписаны два соглашения о взаимных гастролях в рамках Года культурных обменов между Россией и Китаем и о создании спектаклей мировой балетной классики между Приморской сценой Мариинского театра и Ляонинской балетной труппой.