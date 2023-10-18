Yango анонсировала открытие международного операционного офиса в Дубае в IV квартале

Офис откроют в Dubai Internet City

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания Yango, международный бренд "Яндекса", анонсировала открытие международного операционного офиса в Дубае в IV квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Офис откроют в Dubai Internet City, парке информационных технологий и бизнеса, созданном правительством Дубая в качестве стратегической базы для инновационных компаний. Соглашение об этом представители Yango подписали с оператором бизнес-парков Tecom Group, владеющим Dubai Internet City, на международной выставке технологий Gitex 2023 в Дубае, сообщается в релизе.

По словам главы Yango в странах GCC Ислама Абдулы Карима, открытие нового офиса означает стремление компании расширять свое международное присутствие. Среди задач офиса - управление различными подразделениями компании по всему миру, включая сервисы заказа такси Yango и доставки Yango Delivery.

Yango уже работает во многих странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Сервисы компании доступны более чем в 20 странах.