Янтарный комбинат продал на аукционе самородок янтаря за 1,6 млн рублей

Вес самородка "Победитель" составляет 2,3 кг

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат провел второй в этом году аукцион по продаже редких самородков янтаря. Самый дорогой был продан почти за 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба комбината.

"Самый легкий инклюз [янтарь с включениями флоры или фауны] и самый тяжелый самородок стали лидерами продаж в своих категориях на аукционе Янтарного комбината госкорпорации "Ростех". Наиболее дорогим стал самородок "Победитель" весом 2,3 кг, который ушел покупателю почти за 1,6 млн рублей. В свою очередь двухграммовый инклюз вырос в цене в 37 раз и был продан более чем за 45 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Самородки балтийского янтаря весом более 1 кг - большая редкость. В среднем добывают не более 15-20 таких камней в год. Инклюзами называют застывшие в ископаемой смоле частицы доисторической флоры и фауны. Как правило, это пыльца, фрагменты растений, насекомые и паукообразные, попавшие в смолу 40-50 млн лет назад и сохранившиеся в ней до наших дней.

Первый аукцион по продаже уникальных самородков текущего года состоялся в июне на Международном экономическом форуме янтарной отрасли "AmberForum 2023". Второй - стал заключительным аукционом по продаже такого янтаря в этом году, уточнили ТАСС в пресс-службе. В торгах приняли участие 12 юридических и физических лиц из России, ОАЭ и Кувейта. Всего на октябрьских торгах было представлено 50 лотов, из них 20 - с оригинальными инклюзами. Повышение цены в этой категории составило от 22% до 3667%. Всего продано 32 из 50 лотов, из них 6 самородков весом более 1 кг и все предложенный лоты каплевидного янтаря и инклюзов.

Согласно торгово-сбытовой политике Калининградского янтарного комбината, весь добытый на предприятии янтарь реализуется только через открытые конкурсные торговые процедуры - на бирже "Санкт-Петербург" и в ходе аукционов. Октябрьский аукцион по продаже уникальных самородков стал десятым из одиннадцати запланированных на этот год. Завершат сезон торги для представителей крупного бизнеса, которые пройдут в декабре.

В 2022 году объем реализации янтаря на аукционах превысил 30 тонн на сумму почти 240 млн рублей, что почти в 6 раз превысило показатель 2021 года. На сегодняшний день аукцион - самый простой и доступный способ купить янтарь-сырец от производителя, отметили в пресс-службе предприятия.