И.о. постпреда РФ при ЕС обвинил Запад в разрушении мировой экономической интеграции

По словам Кирилла Логвинова, для успешной реализации взаимовыгодных для стран ЕАЭС проектов необходимо "сократить зависимость от контролируемых узкой группой игроков механизмов международных экономических связей, включая резервные валюты"

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Действия Запада, в том числе его односторонние санкции, разрушили процессы мировой торговой и экономической интеграции. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов на приеме в российской миссии в Брюсселе, посвященном председательству РФ в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году.

"В следующем году мы будем отмечать 10-летие нашего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза. Напомню, что в эпоху рождения ЕАЭС много говорилось об интеграции интеграций, то есть о гармонизации региональных экономических проектов, основанной на универсальных прозрачных принципах международной торговли и направленной на предотвращение разбалансировки существующей системы товарно-денежных отношений. К сожалению, действия Запада нарушили движение в этом направлении, и сейчас как никогда необходимо обезопасить себя от чьих-либо произвольных решений. В настоящий момент главным объектом санкционного давления США и ЕС является Россия, но очевидно, что завтра на ее месте может оказаться без преувеличения кто угодно", - заявил Логвинов.

Он подчеркнул, что для успешной реализации взаимовыгодных для стран ЕАЭС проектов необходимо "сократить зависимость от контролируемых узкой группой игроков механизмов международных экономических связей, включая резервные валюты". "Результаты уже весьма ощутимы: в 2022 году 76% взаиморасчетов и торговли между странами - членами ЕАЭС осуществлялись в национальных и дружественных валютах, а в текущем году этот показатель демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту", - подчеркнул российский дипломат.

В мероприятии в российской миссии при ЕС приняли участие руководители аккредитованных в Брюсселе диппредставительств порядка 20 стран, в том числе государств - членов ЕАЭС, международные журналисты. В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями о практической деятельности ЕАЭС, обсудили актуальные международные вызовы и проблемы, в том числе в экономической сфере.

Гостям показали видеопрезентацию работы Евразийской экономической комиссии. В зале была развернута фотовыставка "Красоты России", посвященная природному, культурному и архитектурному многообразию России.