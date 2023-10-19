Мишустин выступит на форуме "Сделано в России - 2023"

Деловая программа мероприятия включает профильные сессии, секции и круглые столы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2023". Мероприятие пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Тема предстоящего заседания - "Точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности".

Как указывается в программе, в мероприятии также примут участие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром, пройдет уже в 11-й раз. Его основные задачи - определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортерам.

Деловая программа включает в себя профильные сессии, секции и круглые столы, где эксперты смогут поделиться своими знаниями и опытом, обсудить актуальные внешнеэкономические вопросы и принять участие в дискуссиях. Кроме того, на площадке форума состоится церемония награждения победителей конкурса "Экспортер года".