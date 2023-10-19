Предположительно, основное падение пришлось на экспорт морепродуктов в связи с введенными китайской стороной ограничениями из-за ситуации со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Экспорт продовольствия из Японии в Китай в сентябре рухнул на 58% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Данные японского ведомства по этой позиции не содержат более подробных разъяснений, однако можно утверждать, что основное падение пришлось на экспорт из Японии в Китай морепродуктов в связи с введенными китайской стороной ограничениями из-за ситуации со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1". Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Ситуация со сбросом воды

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды. 5 октября начался второй этап, в ходе которого планируется сбросить также примерно 7,8 тыс. тонн.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.