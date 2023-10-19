"Известия": РЭО предложил создать цифровые паспорта для одежды

Оператор обсуждает проект с Минпромторгом, пилотные решения могут появиться в России уже в 2025-2026 годах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) предложил создать для одежды цифровые паспорта с информацией о всей цепи производства и поставок, чтобы улучшить процесс сортировки текстиля при его переработке. Пилотный проект могут запустить уже в 2025-2026 годах, пишет газета "Известия" со ссылкой на РЭО.

"Виртуальный документ позволит отследить, что вещь была произведена в соответствии с экологическими и этическими стандартами. Мы сможем отслеживать долю вовлечения вторичного сырья при производстве одежды внутри страны. Потребитель, в свою очередь, получит достоверную информацию об изделии, о его соответствии экологическим требованиям", - пояснил "Известиям" гендиректор РЭО Денис Буцаев.

За формирование цифровых паспортов будут отвечать производители и импортеры товаров. Как уточнили изданию в РЭО, в этих документах нужно будет указывать такие данные, как состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, фотографии одежды при различном освещении и положении. Оператор считает, что паспорта позволят избежать проблем при переработке старой одежды и помогут сортировать отходы текстиля и обуви в автоматизированном режиме.

В РЭО также отметили, что производителям и поставщикам не понадобится дополнительное оборудование для создания виртуальных документов. Компании смогут использовать программное обеспечение, которое сейчас необходимо для маркировки продукции. Проект будет сочетаться с цифровой маркировкой, однако он нацелен на другие результаты. Идентификация товаров, которую уже проводят Минпромторг и Центр развития перспективных технологий, предназначена для борьбы с нелегальной продукцией, в то время как данный проект разработан для упрощения переработки одежды.

Проект РЭО обсуждается с Минпромторгом, и пилотные решения могут появиться в России уже в 2025-2026 годах.