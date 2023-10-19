Торговый дефицит Японии в первой половине финансового года сократился в четыре раза

Объемы импорта сократились на 12,4%, а объемы экспорта выросли на 1,4%, следует из отчета Минфина

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Дефицит торгового баланса Японии в первой половине 2023 финансового года (апрель - сентябрь) сократился почти в четыре раза, до 2,72 трлн иен (около $18 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из опубликованной Минфином страны торговой статистики.

По мнению наблюдателей, это связано с сокращением мировых цен на энергоносители, что приводит к снижению стоимости японского импорта, и продолжающимся падением курса иены, что приводит к росту стоимости экспорта.

Так, объемы импорта сократились на 12,4%, до 52,96 трлн иен (около $353,5 млрд). Экспорт же вырос на 1,4%, до 50,24 трлн иен (около $335,4 млрд).

Тем не менее наблюдающийся уже пятое полугодие подряд дефицит торгового баланса может сохраниться и в будущем на фоне ослабления спроса в Китае и ужесточения монетарной политики в США и странах Европы.