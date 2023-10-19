Сечин считает, что РФ скоро может стать крупнейшим торговым партнером Китая после США

Глава "Роснефти" отметил, что за первые девять месяцев 2023 года товарооборот двух стран вырос почти на 30% год к году

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Россия скоро может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Китай свыше десяти лет является крупнейшим торговым партнером России. В свою очередь Россия в этом году вышла на четвертое место среди стран - основных внешнеторговых партнеров Китая. При сохранении такой динамики двусторонней торговли, уже в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, опередив Японию и Южную Корею, объемы торговли с которыми резко падают", - сказал он в ходе доклада на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Сечин отметил, что за первые девять месяцев 2023 года товарооборот Китая и России вырос почти на 30% год к году и составил $176,4 млрд. "Есть все основания полагать, что товарооборот между нашими странами уже в этом году превысит намеченную планку в $200 млрд", - добавил он.