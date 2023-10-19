На Камчатке для резервов на случай ЧС направят дополнительные 500 млн рублей

В настоящее время в регионе есть запас материальных ресурсов более чем на 80%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере 500 млн рублей направят власти Камчатки для резервов на нужды оперативной ликвидации ЧС. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В краевом МинЧС разработан и утвержден пятилетний план, по итогам которого планируется восполнить и освежить материальные ресурсы на сумму порядка 500 млн рублей. Возможности резерва позволяют одномоментно в первые часы ликвидации ЧС укрыть в городе Петропавловске-Камчатском 560 человек в пункте временного размещения ПВР-550, построенном на базе 49 мобильных малогабаритных модулей на площадке со специально созданной для этого инженерно-технической инфраструктурой, системой электроснабжения и канализации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время краевой резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера на территории Камчатского края обеспечен более чем на 80%.

Камчатский край расположен в цунамоопасной и сейсмоопасной зонах, практические постоянно на территории края извергаются вулканы. Так в апреле 2023 года в Усть-Камчатском районе полуострова был объявлен режим ЧС из-за пеплового выброса на вулкане Шивелуч.