Сечин видит новые возможности для прямых инвестиций в энергетику РФ и Китая

Более 75% российского экспорта в КНР в структуре товарооборота приходится на этот сектор, отметил глава "Роснефти"

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Прямые инвестиции в энергетику могут стать новой вехой сотрудничества РФ и Китая, сейчас для этого сейчас открываются новые возможности, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Он отметил, что более 75% российского экспорта в Китай в структуре товарооборота приходится на энергетику. "Считаю, что новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности", - сказал Сечин в ходе доклада на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации", - заключил он.

В начале доклада Сечин поприветствовал участвующих в бизнес-форуме вице-премьера КНР Дин Сюэсяна, вице-премьера РФ Александра Новака. Также в нем участвуют министр экономического развития РФ Максим Решетников, руководитель Госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа, председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян, руководители российских и китайских компаний.