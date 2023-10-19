19 октября, 06:43

В Грузии открыли военно-Грузинскую дорогу для большегрузов после расчистки снега

По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры страны, речь идет о участке дороги Гудаури - Коби

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Участок дороги Гудаури - Коби, который является частью Военно-Грузинской дороги, открыт для прицепного и полуприцепного транспорта после завершения расчистки снега. Об этом сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"После работ по расчистке снега движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено", - говорится в сообщении.

Дорога Гудаури - Коби была закрыта для большегрузов в ночь на четверг.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время она часто закрывается из-за непогоды. 

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Грузия
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