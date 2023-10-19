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Военная операция на Украине

В Забайкалье направят более 3 млрд рублей на поддержку участников СВО в 2024 году

На помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР выделят около 300 млн рублей

ЧИТА, 19 октября. /ТАСС/. В Забайкальском крае в 2024 году направят более 3 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом журналистам во время пресс-подхода перед общественными слушаниями по бюджету на 2024 год сообщила министр финансов региона Вера Антропова.

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"[В бюджете] учтены у нас расходы на поддержку участников СВО. Это основное направление бюджета. Это выплаты погибшим и раненым, меры поддержки членов семей в виде родительской платы, бесплатного питания и обеспечения топлива, это новая мера, которая введена буквально недавно постановлением правительства края. На расходы мер поддержки участников СВО и членов их семей [запланировали] свыше 3 млрд [рублей]", - сказала Антропова.

Она отметила, что в бюджете Забайкалья также заложили средства на помощь в восстановлении подшефной территории - Старобешевского района Донецкой Народной Республики. В 2024 году на поддержку направят около 300 млн рублей.

"Бюджет 2024 года - это бюджет стабильности. Потому что все основные первоочередные социальные расходы предусмотрены в полном объеме. Если говорить о параметрах бюджета на 2024 год, доходы у нас предусмотрены в объеме 104 млрд рублей, расходы - 111 млрд рублей, дефицит - 7,8 млрд рублей", - добавила Антропова. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайВоенная операция на Украине
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