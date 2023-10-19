Путин направил приветствие участникам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума

Президент отметил, что это мероприятие обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, отметив, что это мероприятие обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств.

В послании, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться, и "одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым".

"Последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. Соответственно растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности", - говорится в приветствии Путина.

Президент РФ отметил, что весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации играет Российско-китайский энергетический бизнес-форум, "который обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран".

"Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества", - говорится в приветствии российского лидера.

Путин пожелал участникам, организаторам и гостям мероприятия успехов и всего самого доброго.