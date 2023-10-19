В РФ считают обеспечение доступной энергией главной задачей глобальной энергетики

Замминистра энергетики Сергей Мочальников отметил, что "Россия полностью поддерживает усилия международного сообщества по противодействию изменению климата, охране окружающей среды и рациональному природопользованию"

БАНГКОК, 19 октября. /ТАСС/. Россия считает обеспечение населения Земли надежной и доступной энергией ключевой задачей глобальной энергетики. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе III Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, проводимого в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

"Все страны ЭСКАТО единодушны в вопросах поддержки Целей устойчивого развития ООН, прежде всего в области обеспечения надежного энергоснабжения, а также содействия в снижении энергетической бедности и обеспечения всеобщего доступа к энергетике. Россия всегда считала, что устойчивое развитие и обеспечение надежной и доступной энергией населения Земли должно быть ключевой задачей глобальной энергетики планеты", - сказал он.

"Россия полностью поддерживает усилия международного сообщества по противодействию изменению климата, охране окружающей среды и рациональному природопользованию. РФ избрала себе горизонт достижения углеродной нейтральности - не позднее 2060 года. На фоне усиливающейся тенденции на низкоуглеродное развитие перед всем мировым сообществом стоит сложная задача соблюдения баланса снижения негативного влияния на климат и обеспечения растущих энергетических потребностей населения Земли в доступных и недорогих источниках энергии", - подчеркнул он.

Цели устойчивого развития на период до 2030 года были разработаны Генеральной Ассамблеей ООН и приняты всеми государствами - членами организации в 2015 году. Это план из 17 взаимосвязанных глобальных целей, направленных на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. В список входят цели экономического, социального и экологического характера.