Запасы газа в ПХГ ЕС впервые превысили 98%

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Общие запасы газа в ЕС впервые в истории наблюдений превысили 98%, но темпы закачки резко упали на фоне похолодания. При этом поступления СПГ в регион в октябре остаются минимальными за почти два года. Газ на бирже в Европе торгуется около $540 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 19 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку такого объема.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран ЕС 17 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 58 млн куб. м. В то же время закачка составляла 80 млн куб. м.

В настоящее время ПХГ Европы заполнены на 98,12% (на 8,56 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 108 млрд куб. м газа, что является историческим максимумом запасов газа в ЕС. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

В ходе недели в Центральную и Западную Европу пришло похолодание. Во второй половине недели температуры в ночные часы в некоторых регионах могут даже уходить в минусовую зону. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре выросла до 20%.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы немного подросли, но в октябре все равно находятся на минимуме с декабря 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 52% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составляла $417 за 1 тыс. куб. м, а в октябре - $486.