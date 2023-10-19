На форуме "Сделано в России" открылась выставка экспортных товаров

Свои экспортные продукты представили 78 российских компаний из 46 регионов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Выставка экспортных товаров и разработок отечественных компаний открылась на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023", который в четверг начал свою работу в Москве.

Выставка поделена на кластеры: "Промышленность", "Экология", "Умный город", "IT", "Медицина", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Товары потребления". Свои экспортные продукты представили 78 российских компаний из 46 регионов страны, еще 108 - размещены в мультиязычном электронном каталоге.

"Здесь новейшее российское медицинское оборудование, которое экспортируется в десятки стран мира, в том числе, новейшие слуховые аппараты и современные "умные" протезы. В "Русатом хелскеа" разработали современный аппарат нового поколения "Брахиум" для контактной лучевой терапии, и "Оникс" - для дистанционной лучевой терапии высокой точности. Петербургский Biomap, помимо тренажеров для хирургов работает над созданием искусственного сердца, а ADM System из Ярославской области производит технологичные станки для стоматологии", - сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Помимо этого, на выставке представлены российские бренды легкой промышленности, а также отечественные разработки в области образования.

На выставке также открыт стенд программы продвижения российских товаров "Сделано в России". Он демонстрирует меры поддержки отечественных производителей, которые реализует РЭЦ совместно с правительством РФ. Так, в 23 регионах России развивается система добровольной сертификации, более 1 тыс. наименований продукции из 32 регионов промаркированы знаком "Сделано в России".

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".