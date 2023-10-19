Новак заявил, что РФ нарастила поставки энергетических товаров в КНР на 17% в этом году

Вице-премьер отметил, что в 2022 году РФ увеличила эти поставки до более 64 млн тонн угля

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Россия нарастила поставки своих энергетических товаров в Китай на 17% в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на "Российско-китайском энергетическом форуме".

"В течение многих лет Россия - надежный партнер наших друзей в обеспечении энергобезопасности региона. Российский экспорт энергетических товаров в КНР в этом году вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Так, Новак сообщил, что Россия в 2022 году увеличила поставки угля в Китай до более 64 млн тонн угля, в этом году поставки также растут. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году составят 22 млрд куб. м, отметил вице-премьер. Выход "Силы Сибири" на проектную мощность в 38 млн куб. м ожидается в 2025 году.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе доклада на бизнес-форуме заявлял, что РФ в этом году поставит Китаю более 30 млрд куб. м газа, что является новым историческим рекордом. Также Сечин отмечал, что Россия уже поставила в 2023 году более 75 млн тонн нефти в Китай, что на 25% больше, чем в 2022 году.