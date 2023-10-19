Кабмин внес в Госдуму соглашение с Оманом об избежании двойного налогообложения

Соглашение подписали 26 ноября 2001 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между правительством РФ и правительством Султаната Оман об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, а также протокол к нему. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Соглашение было подписано 26 ноября 2001 года. Оно было ратифицировано оманской стороной, в то время как российская сторона приостановила ратификационный процесс в 2009 году, поскольку "ратификация Российской Федерацией соглашения от 2001 года могла привести к высоким налоговым рискам для Российской Федерации ввиду действовавших в тот период в Султанате Оман положений налогового законодательства и согласованных достаточно низких ставок налога у источника по дивидендам и процентам", говорится в пояснительной записке.

При проведении переговоров российской стороне удалось добиться повышения ставок налога у источника по дивидендам, процентам и роялти, которые долгое время не принимались оманской стороной. Соглашением также урегулирован вопрос налогообложения доходов от международных перевозок, что является вопросом первоочередной заинтересованности оманской стороны с целью развития воздушного сообщения между Россией и Оманом, отмечают в кабмине.

Целью соглашения является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств (Российской Федерации и Султаната Оман) не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса способствует обоюдному привлечению инвестиций и обеспечивает условия для устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц, отмечается в пояснительной записке.