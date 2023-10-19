Решетников заявил о готовности России предложить Китаю пул "зеленых" проектов

По словам главы МЭР, логичным продолжением реализации таких проектов станет торговля углеродными единицами, выпущенными бизнесом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия готова предложить Китаю потенциальный пул "зеленых" проектов, в том числе в сфере ВИЭ, атомной энергетики и торговле углеродными единицами, ообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума, который проходит в Пекине.

"Реализация климатических проектов с использованием низкоэмиссионых технологий между Россией и Китаем возможна в сфере ВИЭ и атомной энергетики. Россия готова предложить китайским партнерам потенциальный пул "зеленых" проектов, реализация которых позволит вывести сотрудничество на принципиально новый уровень", - сказал министр, добавив, что логичным продолжением реализации таких проектов станет торговля углеродными единицами, выпущенными бизнесом.

Решетников напомнил, что с сентября 2022 года в России действует реестр добровольных климатических проектов, по результатам реализации которых осуществляется выпуск углеродных единиц. Сейчас в реестре зарегистрировано 7 климатических проектов и выпущено свыше 84 тыс. углеродных единиц, еще более 2,4 млн единиц подлежат выпуску в ближайшее время.

"Это те единицы, которые компании могут приобретать в зачет своих выбросов, если превышают квоту. А компании, которые их выпускают имеют стимул наращивать оборот единиц. Мы призываем китайскую сторону к диалогу по взаимному признанию методологий реализации климатических проектов, стандартов их подтверждения и экспертизы их результатов", - отметил министр.

Сахалинская область и провинция Гуандун

По его словам, Росаккредитация уже аккредитовала более 10 организаций, которые могут подтверждать соответствие проектов международным климатическим стандартам и осуществлять экспертизу их результатов. Услугами этих компаний могут пользоваться и иностранные инвесторы.

Решетников подчеркнул, что содействие низкоуглеродному развитию России и Китая необходимо развивать не только на национальном, но и на региональном уровне. Китайские провинции, выражают интерес к сотрудничеству с Сахалинской областью - первым российским регионом, осуществляющим деятельность по квотированию выбросов.

"В настоящий момент Сахалинская область и провинция Гуандун согласовывают меморандум о взаимопонимании по вопросам "зеленого" и низкоуглеродного развития, - уточнил министр. - Его подписание позволит наладить диалог с одной из крупнейших региональных систем торговли квотами Китая, изучить нормативно-правовую базу Китая в сфере углеродного регулирования и создать предпосылки для стыковки региональных углеродных рынков России и Китая".