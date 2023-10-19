Исламабад и Пекин расширяют сотрудничество в рамках экономического коридора

По информации газеты Dawn, в церемонии подписания меморандумов и соглашений участвовали председатель КНР и исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана

ИСЛАМАБАД, 19 октября. /ТАСС/. Власти Пакистана и Китая 18 октября подписали несколько меморандумов и соглашений, предусматривающих углубление и расширение инвестиционного сотрудничества в рамках реализации проектов Китайско-пакистанского экономического коридора. Об этом сообщила газета Dawn.

По данным издания, стороны договорились об укреплении взаимодействия в областях торговли, коммуникаций, транспорта, продовольственной безопасности, космического сотрудничества, разработки полезных ископаемых, медицины, градостроения и противодействия изменению климата.

Среди наиболее значимых договоренностей газета назвала меморандум о взаимопонимании между компаниями United Energy Group и Pakistan Refinery Ltd. о предоставлении китайской стороной инвестиций в размере $1,5 млрд на увеличение производственных мощностей принадлежащего PRL нефтеперерабатывающего завода. Также стороны достигли соглашения о снижении стоимости реализации проекта железной дороги Main Line - 1 с $9 до $6,7 млрд.

В церемонии подписания приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар.

Китайско-пакистанский экономический коридор является частью китайской инициативы "Один пояс - один путь", предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Как заявляют участники проекта, создание экономического коридора позволит придать импульс развитию экономической и транспортной инфраструктуры Пакистана путем строительства современных транспортных сетей, многочисленных энергетических проектов и особых экономических зон, а также обеспечить железнодорожную доставку грузов из Китая в порт Гвадар для дальнейшей морской транспортировки в Африку и Западную Азию.