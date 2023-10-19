В Ленобласти при поддержке ФРП запустили производство добавок для асфальта

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 68,4 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Производство полимерных модификаторов - специальных добавок для повышения эксплуатационных характеристик асфальта - запустили в городе Кингисепп Ленинградской области благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "Пласткор" (входит в группу "Рускемикалс") запустила в городе Кингисепп Ленинградской области серийное производство инновационных полимерных модификаторов для повышения эксплуатационных характеристик асфальтного покрытия. Разработанные компанией универсальные модификаторы для асфальтобетонных смесей не имеют аналогов в России и в странах ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Общие инвестиции в проект составили 68,4 млн рублей. ФРП предоставил в виде льготного займа по федерально-региональной программе "Проекты развития" 23,5 млн рублей, 10 млн рублей - Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. "После выхода на проектную мощность мы ежегодно планируем выпускать 8 тыс. тонн продукции. Этого объема хватит, чтобы модифицировать до 3 млн тонн асфальтобетонной смеси, что позволит обустроить более 1 750 км качественных асфальтовых автодорог в год", - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "Пласткор" Ивана Козлова.

Продукты, применяемые по одностадийной "сухой" технологии добавления полимеров, при которой небольшое количество добавок вносится напрямую в асфальтосмесительную установку, разработаны.

"Пласткор" совместно с компанией "Прогрессивные полимеры" (входит в ГК "Рускемикалс"). Их применение позволяет снизить себестоимость асфальтобетона на 6%.

Опытные партии асфальтобетонных смесей с применением полимерных модификаторов были уложены в Ленинградской и Тверской областях, а также на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. Испытания подтвердили эффективность разработанных модификаторов, показав повышенную прочность, водостойкость и устойчивость покрытия к колееобразованию.

О фонде

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.