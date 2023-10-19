Реставраторы планируют закупить оборудование КНР для воссоздания арки в Пальмире

Директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева отметила, что на проведение реставрационных работ получены все необходимые согласования, в том числе положительное заключение ЮНЕСКО

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские специалисты планируют закупить для реставрации Триумфальной арки в Пальмире (Сирия) китайские высокоточные программные камнеобрабатывающие станки, аналоги которых раньше приобретали в Италии. Как сообщила ТАСС руководитель проекта реставрации арки, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева, наладка станков специально под нужды реставраторов Пальмиры может занять около полугода, после чего можно будет приступить непосредственно к работам.

"Мы заказали станки в Китае, потому что в России их никогда не производили, традиционно поставки осуществлялись из Италии", - сказала Соловьева.

По ее словам, на проведение реставрационных работ получены все необходимые согласования, в том числе положительное заключение ЮНЕСКО.

"Мы очень долго ждали информацию из ЮНЕСКО. Почти три месяца. И вдруг в конце августа приходит техническое заключение ИКОМОС (экспертная организация ЮНЕСКО). Да еще какое - наш проект получил высочайшую оценку, без единого замечания", - отметила она.

Об одобрении российского проекта реставрации Триумфальной арки в Пальмире ранее сообщил директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо в письме в адрес Постоянного представительства Сирии при ЮНЕСКО. К опубликованному письму прилагалось заключение ICOMOS о том, что проделанную российскими специалистами в Пальмире аналитическую и исследовательскую работу можно считать образцовой.

Работа по проекту

Проект реставрации арки, подготовленный российскими архитекторами, реставраторами и археологами, стал результатом тщательных исследований, которые проводились учеными в течение года, в том числе непосредственно в Пальмире.

Весной 2022 года российские и сирийские специалисты разобрали завалы от взрыва, россияне отсканировали каждый блок и сделали несколько цифровых моделей арки: ее исторического облика, состояния до взрыва и после разрушения, а также виртуальную реставрацию. Осенью 2022 года впервые были проведены археологические исследования фундамента сооружения и культурного слоя вокруг арки. Полномасштабные археологические раскопки Триумфальной арки проводил объединенный российско-сирийский творческий коллектив под руководством Центра спасательной археологии ИИМК РАН.

По оценкам ученых, устояло порядка 40% исторических конструкций, еще примерно столько же исторических блоков можно будет установить на место. Были обнаружены и оригинальные блоки, не использованные при реставрации 1930-х годов, которыми можно будет дополнить арку. Невосполнимые утраты докомпонуют аналогичным мраморизованным известняком. По предварительным оценкам, работы продлятся около трех лет.

Античный памятник

Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.