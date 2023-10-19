Google намерена производить смартфоны в Индии

Американская корпорация планирует начать выпуск флагманской модели смартфона Pixel 8 в 2024 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Компания Google, которая входит в состав технологического гиганта Alphabet Inc, планирует производить в Индии флагманскую линейку своих смартфонов Pixel. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент корпорации по устройствам и услугам Рик Остерло.

"Сегодня мы видим еще больше возможностей сделать смартфоны Pixel доступными для большего числа людей в Индии, и очень рады объявить о нашем плане по производству смартфонов Pixel в Индии", - приводит слова Остерло газета Hindustan Times.

Ожидается, что производство начнется в 2024 году в рамках объявленной индийским правительством программы "Делай в Индии".

"Индия является приоритетным рынком для Pixel", - добавил вице-президент американской компании.

Google станет очередным глобальным технологическим гигантом, который перенесет производство в Индию. Ранее корпорация Apple организовала в стране производство смартфонов iPhone 15.