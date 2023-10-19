Альфа-тест российского игрового движка Nau Engine стартует 1 ноября

VK инвестирует в Nau Engine 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Альфа-тестирование российского игрового движка Nau Engine, в который VK инвестирует 1 млрд рублей, стартует 1 ноября, оно продлится до 29 февраля 2024 года, передает корреспондент ТАСС с презентации, посвященной будущему продукту.

"С 1 ноября мы стартуем закрытую "альфа". Она продлится до конца февраля", - объявил директор проекта Александр Мясищев.

Команда проекта открыла возможность оставить заявку на участие в альфа-тесте в начале лета. Как отметил Мясищев, уже получено более 12 тыс. заявок со всего мира.

Как следует из презентации директора, открытый бета-тест движка стартует в IV квартале 2024 года, а релиз - версия 1.0 - в IV квартале 2025 года.

Как было объявлено ранее, по планам Nau Engine будет поддерживать языки программирования C++ и C# для написания бизнес-логики проектов и нейросети. Также движок Nau Engine будет включать инструменты визуального программирования и zero-coding.